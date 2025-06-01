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Футболисты «Молодечно» в 11-й раз проиграли в чемпионате Беларуси

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Молодечно» потерпели 11-е поражение подряд в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В заключительном поединке 11-го тура подопечные Семена Хаткевича проиграли в Борисове дзержинскому «Арсеналу» со счетом 0:3. Также сегодня футблисты «Слуцка» крупно проиграли на своем поле «Гомелю» — 0:3, а «Сморгонь» у себя дома уступила «Минску» со счетом 0:2.

Вчера лидер турнира «МЛ Витебск» переиграл в северном дерби ФК «Витебск» — 2:0. Действующие чемпионы страны футболисты минского «Динамо» одолели на своем поле новополоцкий «Нафтан» — 1:0. Гродненский «Неман» после триумфа в кубковом розыгрыше уступил у себя дома мозырской «Славии» — 1:2, а финалисты Кубка жодинские торпедовцы на своем поле взяли верх над борисовским БАТЭ — 3:2. Брестские динамовцы после пяти викторий кряду уступили у себя дома гостям из «Ислочи» со счетом 1:2.

Положение в группе лидеров: «МЛ Витебск» — 29 очков (11 матчей), «Динамо» (Минск) — 23 (10), «Славия» — 23 (11), «Ислочь» — 21 (11), «Динамо» (Брест) — 21 (11). Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно» — 0 очков, у «Сморгони» 5 баллов. Бомбардирскую гонку возглавляет Александр Шестюк из «Ислочи», забивший 8 мячей. Сейчас в чемпионате наступил перерыв, связанный с матчами национальной и молодежной сборной Беларуси.