Футболисты «Молодечно» в 11-й раз проиграли в чемпионате Беларуси

Вчера лидер турнира «МЛ Витебск» переиграл в северном дерби ФК «Витебск» — 2:0. Действующие чемпионы страны футболисты минского «Динамо» одолели на своем поле новополоцкий «Нафтан» — 1:0. Гродненский «Неман» после триумфа в кубковом розыгрыше уступил у себя дома мозырской «Славии» — 1:2, а финалисты Кубка жодинские торпедовцы на своем поле взяли верх над борисовским БАТЭ — 3:2. Брестские динамовцы после пяти викторий кряду уступили у себя дома гостям из «Ислочи» со счетом 1:2.