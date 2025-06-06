Гасперини возглавил итальянский футбольный клуб «Рома»

РИМ, 6 июня. /ТАСС/. Итальянец Джан Пьеро Гасперини назначен на пост главного тренера римского футбольного клуба «Рома». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с Гасперини рассчитано до 2028 года. С ноября 2024 года «Рому» возглавлял Клаудио Раньери, который покинул пост по окончании сезона-2024/25. По итогам чемпионата Италии «Рома» заняла шестое место.
Гасперини 67 лет, с лета 2016 года он возглавлял «Аталанту», которую покинул по окончании сезона-2024/25. За это время команда трижды стала бронзовым призером чемпионата Италии и трижды доходила до финала кубка страны. В сезоне-2023/24 «Аталанта», за которую выступал российский полузащитник Алексей Миранчук, стала победителем Лиги Европы — второго по значимости еврокубка. В финале команда нанесла единственное поражение германскому «Байеру». В 2019 и 2020 годах Гасперини признавался лучшим тренером сезона чемпионата Италии.
По ходу тренерской карьеры Гасперини также работал в итальянских клубах «Кротоне», «Дженоа», «Интер» и «Палермо».