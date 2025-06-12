De Telegraaf: полиция Дубая арестовала бывшего футболиста «Спартака» Промеса

Отмечается, что адвокат Промеса подтвердил новость об аресте игрока, но отказался от дальнейших комментариев. По информации источника, арест произошел в доме Промеса в четверг. Футболист был переведен в следственный изолятор. Если арест связан с запросом об экстрадиции, Промес под надзором Королевской военной полиции будет доставлен в Нидерланды, где ему придется отбывать наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы.