Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Сербия
3
:
Андорра
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Сан-Марино
0
:
Австрия
4
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Румыния
2
:
Кипр
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Нидерланды
8
:
Мальта
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
2
:
Польша
1
П1
X
П2

De Telegraaf: полиция Дубая арестовала бывшего футболиста «Спартака» Промеса

По информации источника, арест произошел в доме Промеса в четверг, футболист был переведен в следственный изолятор.

Источник: ФК "Юнайтед" (Дубай)

ГААГА, 12 июня. /ТАСС/. Полиция Дубая арестовала бывшего футболиста московского «Спартака» нидерландца Квинси Промеса. Об этом сообщает газета De Telegraaf со ссылкой на адвоката игрока Джема Полата.

Отмечается, что адвокат Промеса подтвердил новость об аресте игрока, но отказался от дальнейших комментариев. По информации источника, арест произошел в доме Промеса в четверг. Футболист был переведен в следственный изолятор. Если арест связан с запросом об экстрадиции, Промес под надзором Королевской военной полиции будет доставлен в Нидерланды, где ему придется отбывать наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы.