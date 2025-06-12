De Telegraaf: полиция Дубая арестовала бывшего футболиста «Спартака» Промеса

ГААГА, 12 июня. /ТАСС/. Полиция Дубая арестовала бывшего футболиста московского «Спартака» нидерландца Квинси Промеса. Об этом сообщает газета De Telegraaf со ссылкой на адвоката игрока Джема Полата.
Отмечается, что адвокат Промеса подтвердил новость об аресте игрока, но отказался от дальнейших комментариев. По информации источника, арест произошел в доме Промеса в четверг. Футболист был переведен в следственный изолятор. Если арест связан с запросом об экстрадиции, Промес под надзором Королевской военной полиции будет доставлен в Нидерланды, где ему придется отбывать наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы.