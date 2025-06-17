«Он сильнее, чем я был в его возрасте». Роналду-младший превзойдёт отца?

Единственное, из-за чего переживает Роналду-старший, — мотивация. У его сына с рождения есть доступ к любым благам. А сам Криштиану всё детство провёл в нищете, пробивая дорогу в элиту самостоятельно. Показательный диалог произошёл в документальном фильме Netflix о лиге Саудовской Аравии. В один из моментов Роналду наблюдал за тренировкой своего сына. «Честно говоря, он хороший парень. С моими другими детьми сложнее. С ним же у меня нет проблем. Но с другими… Он выше и сильнее, чем я был в его возрасте», — сказал Криштиану, разговаривая с агентом Рикарду Регуфе. «Посмотрим, будет ли у него такой же голод», — подметил Регуфе, на что Роналду ответил: «Голод — это самое сложное».