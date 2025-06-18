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«Неман» одолел минское «Динамо» в перенесенном матче 3-го тура чемпионата Беларуси

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» одолели минское «Динамо» в перенесенном поединке 3-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Эта встреча началась еще 5 апреля на заснеженном поле столичного стадиона «Динамо». Однако после 13 минут судьи решили остановить игру из-за сильнейшего снегопада. Сегодня соперники доигрывали матч на поле нового Национального стадиона в Минске и гости победили с минимальным перевесом — 1:0. Единственный мяч на 66-й минуте встречи забил Константин Кучинский.

После 12 туров положение в лидирующей группе таково: «МЛ Витебск» — 32 очка, «Динамо» (Минск) — 26, «Славия» — 26, «Динамо» (Брест) — 24, «Ислочь» — 21, «Неман» — 21. Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно» — 0 очков, у «Сморгони» 5 баллов. Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 8 мячей.

В этот уик-энд состоятся встречи 13-го тура:

20 июня — «Сморгонь» — «Ислочь» (Минский район), «Славия» (Мозырь) — БАТЭ (Борисов);

21 июня — «Слуцк» — «Нафтан» (Новополоцк), «Динамо» (Брест) — «Гомель», «МЛ Витебск» — «Молодечно»;

22 июня — «Арсенал» (Дзержинск) — «Динамо» (Минск), «Неман» — «Минск», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Витебск».

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