«Неман» одолел минское «Динамо» в перенесенном матче 3-го тура чемпионата Беларуси

Эта встреча началась еще 5 апреля на заснеженном поле столичного стадиона «Динамо». Однако после 13 минут судьи решили остановить игру из-за сильнейшего снегопада. Сегодня соперники доигрывали матч на поле нового Национального стадиона в Минске и гости победили с минимальным перевесом — 1:0. Единственный мяч на 66-й минуте встречи забил Константин Кучинский.