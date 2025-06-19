The Athletic: допинг-проба B украинского футболиста Мудрика дала положительный результат

Мудрик был временно отстранен с февраля прошлого года, после того как результат вскрытия пробы А показал положительный результат на мельдоний. Футбольная ассоциация Англии подтвердила, что игроку предъявлены обвинения. 18 июня газета The Telegraph сообщила, что ему грозит дисквалификация на четыре года.