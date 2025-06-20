Гол Месси со штрафного принес «Интер Майами» победу над «Порту» на клубном чемпионате мира

Месси забил 68-й гол в карьере прямым ударом со штрафного. Аргентинский нападающий в 50-й раз отличился в составе «Интер Майами», за который он выступает с июля 2023 года. В прошлом сезоне Месси стал победителем регулярного чемпионата Главной лиги футбола и был признан лучшим игроком турнира. С 2003 по 2021 год он выступал за «Барселону», с которой стал десятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Также он выступал за французский «Пари Сен-Жермен», с которым дважды завоевал золото национального чемпионата. Со сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира (2022) и Кубок Америки (2021, 2024).