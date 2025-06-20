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Гол Месси со штрафного принес «Интер Майами» победу над «Порту» на клубном чемпионате мира

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из США.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Американский «Интер Майами» со счетом 2:1 обыграл португальский «Порту» в матче второго тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Атланте (штат Джорджия, США).

В составе победителей голы забили Теласко Сеговия (47-я минута) и Лионель Месси (54). У «Порту» отличился Саму Агехова (8, с пенальти).

Месси забил 68-й гол в карьере прямым ударом со штрафного. Аргентинский нападающий в 50-й раз отличился в составе «Интер Майами», за который он выступает с июля 2023 года. В прошлом сезоне Месси стал победителем регулярного чемпионата Главной лиги футбола и был признан лучшим игроком турнира. С 2003 по 2021 год он выступал за «Барселону», с которой стал десятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Также он выступал за французский «Пари Сен-Жермен», с которым дважды завоевал золото национального чемпионата. Со сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира (2022) и Кубок Америки (2021, 2024).

После двух туров «Интер Майами» занимает второе место в группе A с 4 очками. Столько же у идущего первым бразильского «Палмейраса», который опережает команду из США по дополнительным показателям. «Порту» и египетский «Аль-Ахли» набрали по 1 очку. В заключительном туре группового этапа «Интер Майами» сыграет с «Палмейрасом», «Порту» встретится с «Аль-Ахли». Оба матча пройдут 24 июня.

Клубный чемпионат мира проходит в США. В нем впервые принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. По две лучшие команды квартета выйдут в ⅛ финала. Финальный матч состоится 13 июля.

Интер
2:1
Первый тайм: 0:1
Порту
Футбол, Клубный чемпионат мира, Группа A
19.06.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium
Главные тренеры
Хавьер Маскерано
Мартин Ансельми
Голы
Интер
Теласко Сеговия
(Марсело Вейгандт)
47′
Лионель Месси
54′
Порту
Самуэль Агехова
8′
Составы команд
Интер
19
Оскар Устари
32
Ноа Аллен
37
Максимилиано Фалькон
30
Бенджамин Кремаши
5
Серхио Бускетс
10
Лионель Месси
9
Луис Суарес
57
Марсело Вейгандт
62′
6
Томас Авилес
21
Тадео Альенде
79′
18
Жорди Альба
8
Теласко Сеговия
71′
55
Фредерико Редондо
17
Иэн Фрэй
79′
7
Фабрис-Жан Пико
Порту
14
Клаудиу Рамуш
97
Зе Педру
23
Жоао Мариу
9
Самуэль Агехова
10
Фабиу Виейра
86
Родриго Мора
52
Мартим Фернандеш
59′
6
Стивен Эуштакиу
5
Иван Маркано
87′
4
Отавио
74
Франсишку Моура
87′
27
Дениз Гюль
22
Алан Варела
74′
7
Виллиам Гомес
17
Габриэль Вейга
59′
70
Гонсалу Боржеш
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
14
5
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
13
Фолы
15
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристиан Гарай
(Чили)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти