Шедевр Месси принес «Интер Майами» волевую победу. Не пустить Лео в плей-офф может бразильский Мессиньо

Фабрика талантов
«Палмейрас» едва ли не самый системный клуб Бразилии, а лицо проекта — 46-летний экс-тренер «Спортинга» Абел Феррейра, который занимает свой пост без нескольких месяцев пять лет. Немыслимый по местным меркам срок. Вполне успешный «Фламенго» за тот же период возглавляли девять специалистов, включая бывшего главного тренера пентакампеонов Тите.
Промежуточный итог работы Феррейры — по две победы в чемпионате страны и Кубке Либертадорес, высшая спортивная награда штата Сан-Паулу и уважение за участие в социальных проектах. Отмечают, что португалец идеален для стратегического планирования, а в противовес приводят пример соотечественника Жорже Жезуша. Тот выиграл с «Фламенго» все что можно, но использовал Бразилию как трамплин и при первой возможности сорвался в «Бенфику».
Но ничего бы этого не было без президента «Палмейраса» Лейлы Перейры. Первая женщина, которой удалось занять подобную должность, начинала в журналистике и работала на ЧМ-1990, а потом получила юридическое образование и добилась успеха в бизнесе. Лейла — одна из самых богатых леди Бразилии и наиболее успешный руководитель клуба в XXI веке. Она готова ради возвращения сборников к важному матчу организовать полеты частного самолета через несколько стран Южной Америки и не шарахается из стороны в сторону.
Когда у нее спрашивали об игровой практике в основе еще совсем юного Эндрика, последовал ответ о полном доверии тренеру. И это важный момент, потому что у «Палмейраса» крутая академия, а продажи футболистов — важная строка в бюджете. Тем, кто скажет, что Эндрик пока не оправдал авансов, можно напомнить о возрасте 18-летнего форварда и о том, как «Реал» выводил на проектную мощность Винисиуса Жуниора и Родриго. На момент отъезда в Европу дома они считались звездами, но в Мадриде оба начали со второй команды, чего Эндрик избежал.
Очередной пока не ограненный алмаз «Палмейраса» — Эставао. «Челси» подписал его в 16 лет за 60 миллионов евро. В Лондон достигший совершеннолетия форвард отправится после КЧМ, куда приехал после первого выхода в старте сборной в дебютном матче Карло Анчелотти. Не факт, что Эстевао — уже готовый игрок под основу европейского топ-клуба. Юноша мог, но не забил красивейшие голы как «Порту», так и «Аль-Ахли». Победить египтян, которые во втором матче подряд не выдержали взятого в первом тайме темпа, помогли автогол и быстрая контратака. Забить успели до временной остановки встречи из-за угрозы урагана. А Эстевао, называющий Месси одним из своих кумиров, но не любящий сравнений с ним и свое детское прозвище Мессиньо, на финише группового этапа может решить судьбу Лео на турнире.
Юбилей Лео
А у «Интер Майами» снова возникли проблемы, и во втором туре подряд «цапли» получили в свои ворота пенальти. Выручивший против «Аль-Ахли» 38-летний Устари был близок к повторению вратарского подвига, однако Саму Агехова пробил руки голкипера. До этого моменты «Порту» толком не создавал, зато потом — на предоставленном соперником просторе — «драконы» резвились по полной программе.
Особенно преуспел 18-летний португальский талант Родригу Мора. Пасы пяткой, эффектный дриблинг, подготовка атаки с выстрелом Варелы в штангу и, наконец, собственный удар, который на ленточке головой остановил Фалькон. Тянуло на персональный бенефис — он, как в тот момент казалось, затмевал Месси. Хотя для ответного гола Лео сделал все: перехватил мяч в центре и выдал тончайший пас в штрафную Суаресу, но тот при чистом выходе один на один проиграл дуэль вратарю «Порту» Клаудиу Рамушу.
Зато второй тайм команда Хавьера Маскерано начала идеально. Направление атаке задал Бускетс, а подключение защитника Вейгандта завершилось выстрелом хавбека сборной Венесуэлы Сеговии в верхний угол. «Интер» снова прибавил после перерыва, а забив, поймал кураж. Месси у соперника получалось останавливать только при помощи фолов. К чему это приводит — давно известно. И если с тридцати метров Лео не забил, то нарушение перед радиусом штрафной завершилось блестящим ударом в верхний угол. 50-й гол великого аргентинца за команду из Флориды просто не мог получиться некрасивым.
Это преимущество в концовке пришлось самоотверженно защищать. В том числе при помощи восстановившегося после травмы Жорди Альбы. Его опыт и телепатическая связь с Месси — то, что пригодится на финише группового турнира, где «Интер Майами» и «Палмейрас» могут отцепить конкурентов, если завершат свой матч вничью. Но разве такие команды способны на банальную развязку?!
Автор: Андрей Кузичев
Хавьер Маскерано
Мартин Ансельми
Теласко Сеговия
(Марсело Вейгандт)
47′
Лионель Месси
54′
Самуэль Агехова
8′
19
Оскар Устари
32
Ноа Аллен
37
Максимилиано Фалькон
30
Бенджамин Кремаши
5
Серхио Бускетс
10
Лионель Месси
9
Луис Суарес
57
Марсело Вейгандт
62′
6
Томас Авилес
21
Тадео Альенде
79′
18
Жорди Альба
8
Теласко Сеговия
71′
55
Фредерико Редондо
17
Иэн Фрэй
79′
7
Фабрис-Жан Пико
14
Клаудиу Рамуш
97
Зе Педру
23
Жоао Мариу
9
Самуэль Агехова
10
Фабиу Виейра
86
Родриго Мора
52
Мартим Фернандеш
59′
6
Стивен Эуштакиу
5
Иван Маркано
87′
4
Отавио
74
Франсишку Моура
87′
27
Дениз Гюль
22
Алан Варела
74′
7
Виллиам Гомес
17
Габриэль Вейга
59′
70
Гонсалу Боржеш
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
14
5
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
13
Фолы
15
3
Офсайды
1
Главный судья
Кристиан Гарай
(Чили)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти