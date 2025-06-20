Шедевр Месси принес «Интер Майами» волевую победу. Не пустить Лео в плей-офф может бразильский Мессиньо

Очередной пока не ограненный алмаз «Палмейраса» — Эставао. «Челси» подписал его в 16 лет за 60 миллионов евро. В Лондон достигший совершеннолетия форвард отправится после КЧМ, куда приехал после первого выхода в старте сборной в дебютном матче Карло Анчелотти. Не факт, что Эстевао — уже готовый игрок под основу европейского топ-клуба. Юноша мог, но не забил красивейшие голы как «Порту», так и «Аль-Ахли». Победить египтян, которые во втором матче подряд не выдержали взятого в первом тайме темпа, помогли автогол и быстрая контратака. Забить успели до временной остановки встречи из-за угрозы урагана. А Эстевао, называющий Месси одним из своих кумиров, но не любящий сравнений с ним и свое детское прозвище Мессиньо, на финише группового этапа может решить судьбу Лео на турнире.