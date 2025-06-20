«Ливерпуль» объявил о переходе Вирца, который стал рекордным для английского футбола

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Германии по футболу Флориан Вирц перешел в английский «Ливерпуль» из германского «Байера». Об этом сообщила пресс-служба «Ливерпуля».
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, сделка обошлась «Ливерпулю» в €130−135 млн.
Переход Вирца стал самым дорогим в истории «Ливерпуля» и английского футбола. Прежний клубный рекорд держался с лета 2022 года, когда состав команды пополнил уругвайский нападающий Дарвин Нуньес. Согласно данным портала Transfermarkt, «Ливерпуль» заплатил за игрока €85 млн. Рекордным трансфером для английского футбола был переход аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса в «Челси» за €121 млн зимой 2023 года. Оба футболиста до переезда в Англию выступали за португальскую «Бенфику».
До Вирца за «Ливерпуль» выступало девять футболистов из Германии. Наибольшее число матчей в составе команды среди немецких игроков провел полузащитник Дитмар Хаманн (283). При этом Вирц стал третьим футболистом, который перешел в «Ливерпуль» из «Байера». До него подобное развитие карьеры выбрали нападающий Самед Ешиль (2012) и полузащитник Эмре Джан (2014).
Вирцу 22 года, он перешел в «Байер» летом 2020 года. В составе команды игрок провел 197 матчей в различных турнирах, в которых отметился 57 забитыми мячами и 65 голевыми передачами. Вместе с «Байером» в сезоне-2023/24 он стал чемпионом Германии, победил в кубке и суперкубке страны, а также дошел до финала Лиги Европы. Полузащитника признали лучшим футболистом того розыгрыша национального первенства.
За сборную Германии Вирц принял участие в 31 игре. На его счету 7 голов и 7 передач. В составе национальной команды он дошел до четвертьфинала чемпионата Европы 2024 года. На этой стадии немцы проиграли будущему победителю турнира команде Испании (1:2 после дополнительного времени).