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«Ливерпуль» объявил о переходе Вирца, который стал рекордным для английского футбола

По информации СМИ, английский клуб заплатил за трансфер €130−135 млн.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Германии по футболу Флориан Вирц перешел в английский «Ливерпуль» из германского «Байера». Об этом сообщила пресс-служба «Ливерпуля».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, сделка обошлась «Ливерпулю» в €130−135 млн.

Переход Вирца стал самым дорогим в истории «Ливерпуля» и английского футбола. Прежний клубный рекорд держался с лета 2022 года, когда состав команды пополнил уругвайский нападающий Дарвин Нуньес. Согласно данным портала Transfermarkt, «Ливерпуль» заплатил за игрока €85 млн. Рекордным трансфером для английского футбола был переход аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса в «Челси» за €121 млн зимой 2023 года. Оба футболиста до переезда в Англию выступали за португальскую «Бенфику».

До Вирца за «Ливерпуль» выступало девять футболистов из Германии. Наибольшее число матчей в составе команды среди немецких игроков провел полузащитник Дитмар Хаманн (283). При этом Вирц стал третьим футболистом, который перешел в «Ливерпуль» из «Байера». До него подобное развитие карьеры выбрали нападающий Самед Ешиль (2012) и полузащитник Эмре Джан (2014).

Вирцу 22 года, он перешел в «Байер» летом 2020 года. В составе команды игрок провел 197 матчей в различных турнирах, в которых отметился 57 забитыми мячами и 65 голевыми передачами. Вместе с «Байером» в сезоне-2023/24 он стал чемпионом Германии, победил в кубке и суперкубке страны, а также дошел до финала Лиги Европы. Полузащитника признали лучшим футболистом того розыгрыша национального первенства.

За сборную Германии Вирц принял участие в 31 игре. На его счету 7 голов и 7 передач. В составе национальной команды он дошел до четвертьфинала чемпионата Европы 2024 года. На этой стадии немцы проиграли будущему победителю турнира команде Испании (1:2 после дополнительного времени).

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