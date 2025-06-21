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The Athletic: бывший футболист «Реала» Бэйл хочет купить валлийский клуб «Кардифф Сити»

Нападающий завершил карьеру в 2023 году.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Бывший нападающий испанского «Реала» Гарет Бэйл намерен приобрести валлийский футбольный клуб «Кардифф Сити». Об этом сообщил портал The Athletic.

По информации источника, консорциум, возглавляемый Бэйлом, уже предпринял попытку купить команду. В прошлом месяце владельцу «Кардифф Сити» направили письмо, в котором говорилось о желании приобрести клуб и были представлены финансовые условия. Отмечается, что предложение отклонили, но интерес Бэйла остается неизменным.

Как уточняет портал, желание Бэйла приобрести «Кардифф» появилось после того, как его бывший партнер по «Реалу» Лука Модрич купил долю в другом валлийском клубе «Суонси». Хорватский футболист стал миноритарным акционером в апреле.

Бэйлу 35 лет, он завершил профессиональную карьеру в январе 2023 года. С лета 2022 года уроженец Кардиффа выступал за американский «Лос-Анджелес», ранее нападающий, помимо «Реала», выступал за английские «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». В составе мадридской команды он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Испании, обладателем кубка страны. Бэйл провел 111 матчей в составе сборной Уэльса, забил 40 голов и отдал 22 голевые передачи, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

В сезоне-2024/25 «Кардифф Сити» занял последнее, 24-е место в турнирной таблице Чемпионшипа — второго по силе дивизиона чемпионата Англии, понизившись в классе.

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