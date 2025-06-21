«МЛ Витебск» примет футболистов «Молодечно» в матче чемпионата Беларуси

Лидер первенства «МЛ Витебск», не проигравший ни одного матча, примет на своем поле аутсайдеров турнира футболистов «Молодечно», которые потерпели поражения во всех 12 предыдущих встречах. Матч в Витебске начнется в 20.00 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». В первом поединке сегодняшнего дня футболисты «Слуцка» сыграют у себя дома с новополоцким «Нафтаном» (начало встречи в 16.00), а в Бресте местное «Динамо» будет соперничать с футболистами «Гомеля» (начало игры в 18.00).
Вчера футболисты «Сморгони» проиграли на своем поле «Ислочи» — 0:4, а в Мозыре местная «Славия» сыграла вничью с борисовским БАТЭ — 1:1.
Заключительные встречи 13-го тура пройдут в воскресенье, 22 июня: «Арсенал» (Дзержинск) — «Динамо» (Минск), «Неман» (Гродно) — «Минск», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Витебск».
Положение в группе лидеров: «МЛ Витебск» — 32 очка (12 матчей), «Славия» — 27 (13), «Динамо» (Минск) — 26 (12), «Динамо» (Брест) — 24 (12), «Ислочь» — 24 (13), «Неман» — 21. Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно» — 0 очков, у «Сморгони» 5 баллов.
Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 9 мячей.