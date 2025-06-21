«МЛ Витебск» примет футболистов «Молодечно» в матче чемпионата Беларуси

Лидер первенства «МЛ Витебск», не проигравший ни одного матча, примет на своем поле аутсайдеров турнира футболистов «Молодечно», которые потерпели поражения во всех 12 предыдущих встречах. Матч в Витебске начнется в 20.00 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». В первом поединке сегодняшнего дня футболисты «Слуцка» сыграют у себя дома с новополоцким «Нафтаном» (начало встречи в 16.00), а в Бресте местное «Динамо» будет соперничать с футболистами «Гомеля» (начало игры в 18.00).