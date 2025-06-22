«Интер» одержал волевую победу над «Урава Ред Даймондс» на клубном чемпионате мира

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Итальянский «Интер» одержал победу над японским «Урава Ред Даймондс» со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Сиэтле (штат Вашингтон, США).
Забитыми мячами в составе победителей отметились Лаутаро Мартинес (78-я минута) и Валентин Карбони (90+2). У проигравших отличился Рёма Ватанабэ (11).
Команды выступают в группе E. «Интер» вышел на первое место в турнирной таблице, набрав четыре очка. «Урава Ред Даймондс» без набранных очков занимает четвертое место, команда потеряла шансы на выход в плей-офф. Также в группе играют аргентинский «Ривер Плейт» и мексиканский «Монтеррей», которые свой матч второго тура проведут в ночь на воскресенье.
Клубный чемпионат мира проходит в США. В нем впервые принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. По две лучшие команды квартета выйдут в ⅛ финала. Финальный матч состоится 13 июля.
Кристиан Киву
Мацей Скожа
Лаутаро Мартинес
(Николо Барелла)
78′
Валентин Карбони
(Франческо Эспозито)
90+2′
Рема Ватанабе
(Такуро Канеко)
11′
1
Янн Зоммер
36
Маттео Дармиан
30
Карлос Аугусту
6
Стефан де Врей
23
Николо Барелла
10
Лаутаро Мартинес
11
Луис Энрике
85′
8
Петар Сучич
32
Федерико Димарко
72′
95
Алессандро Бастони
21
Кристьян Асллани
72′
45
Валентин Карбони
59
Никола Залевски
46′
22
Генрих Мхитарян
70
Себостьяно Эспозито
46′
94
Франческо Эспозито
1
Сусаку Нисикава
61′
4
Хирокадзу Исихара
13
Рема Ватанабе
3
Данило Боса
5
Мариус Хейбротен
25
Кайто Ясуи
88
Еити Наганума
87′
26
Такуя Огивара
77
Такуро Канеко
66′
14
Такахиро Секине
67′
8
Матеус Савио
79′
6
Тайси Мацумото
24
Юсуке Мацуо
79′
12
Сантос Сантана Тиагу
80′
11
Самуэль Густафссон
87′
9
Генки Харагути
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
25
Удары (всего)
3
4
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
0
7
Фолы
15
4
Офсайды
1
Главный судья
Дахан Бейда
(Мавритания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти