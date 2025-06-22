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«Интер» одержал волевую победу над «Урава Ред Даймондс» на клубном чемпионате мира

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянской команды.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Итальянский «Интер» одержал победу над японским «Урава Ред Даймондс» со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Сиэтле (штат Вашингтон, США).

Забитыми мячами в составе победителей отметились Лаутаро Мартинес (78-я минута) и Валентин Карбони (90+2). У проигравших отличился Рёма Ватанабэ (11).

Команды выступают в группе E. «Интер» вышел на первое место в турнирной таблице, набрав четыре очка. «Урава Ред Даймондс» без набранных очков занимает четвертое место, команда потеряла шансы на выход в плей-офф. Также в группе играют аргентинский «Ривер Плейт» и мексиканский «Монтеррей», которые свой матч второго тура проведут в ночь на воскресенье.

Клубный чемпионат мира проходит в США. В нем впервые принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. По две лучшие команды квартета выйдут в ⅛ финала. Финальный матч состоится 13 июля.

Интер
2:1
Первый тайм: 0:1
Урава Ред Даймонд
Футбол, Клубный чемпионат мира, Группа E
21.06.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field
Главные тренеры
Кристиан Киву
Мацей Скожа
Голы
Интер
Лаутаро Мартинес
(Николо Барелла)
78′
Валентин Карбони
(Франческо Эспозито)
90+2′
Урава Ред Даймонд
Рема Ватанабе
(Такуро Канеко)
11′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
36
Маттео Дармиан
30
Карлос Аугусту
6
Стефан де Врей
23
Николо Барелла
10
Лаутаро Мартинес
11
Луис Энрике
85′
8
Петар Сучич
32
Федерико Димарко
72′
95
Алессандро Бастони
21
Кристьян Асллани
72′
45
Валентин Карбони
59
Никола Залевски
46′
22
Генрих Мхитарян
70
Себостьяно Эспозито
46′
94
Франческо Эспозито
Урава Ред Даймонд
1
Сусаку Нисикава
61′
4
Хирокадзу Исихара
13
Рема Ватанабе
3
Данило Боса
5
Мариус Хейбротен
25
Кайто Ясуи
88
Еити Наганума
87′
26
Такуя Огивара
77
Такуро Канеко
66′
14
Такахиро Секине
67′
8
Матеус Савио
79′
6
Тайси Мацумото
24
Юсуке Мацуо
79′
12
Сантос Сантана Тиагу
80′
11
Самуэль Густафссон
87′
9
Генки Харагути
Статистика
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
25
Удары (всего)
3
4
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
0
7
Фолы
15
4
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Дахан Бейда
(Мавритания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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