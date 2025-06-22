«Интер» одержал волевую победу над «Урава Ред Даймондс» на клубном чемпионате мира

Команды выступают в группе E. «Интер» вышел на первое место в турнирной таблице, набрав четыре очка. «Урава Ред Даймондс» без набранных очков занимает четвертое место, команда потеряла шансы на выход в плей-офф. Также в группе играют аргентинский «Ривер Плейт» и мексиканский «Монтеррей», которые свой матч второго тура проведут в ночь на воскресенье.