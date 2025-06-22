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Инфантино: футбол вскоре может стать спортом номер один в США

Президент ФИФА Инфантино: футбол вскоре может стать спортом номер один в США.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что футбол вскоре может стать спортом номер один в США, достижение этой цели является одним из главных приоритетов ФИФА.

США с 15 июня по 13 июля принимает клубный чемпионат мира. В 2026 году США вместе с Канадой и Мексикой выступит хозяином чемпионата мира.

«Через три-четыре, максимум пять лет футбол станет топ-топ-топ. А лига станет одной из лучших в мире. Это точно, потому что я здесь», — цитирует Инфантино The Athletic.

По словам Инфантино, для достижения этой цели в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS) необходимо ввести систему повышения и понижения в классе.

Опрос 2025 года, проведенный S&P Global, показал, что футбол в США смотрят 14% взрослых интернет-пользователей. Это седьмой показатель после традиционной «большой четверки» видов спорта — бейсбола, баскетбола, американского футбола и хоккея, а также зимних и летних Олимпийских игр. По посещаемости арен в США футбол ставят на четвертое место с 8% из 292 млн зрителей в 2024 году. Футбол опережает хоккей (7%), но уступает бейсболу (35%), баскетболу (22%) и американскому футболу (20%).