Инфантино: футбол вскоре может стать спортом номер один в США

Опрос 2025 года, проведенный S&P Global, показал, что футбол в США смотрят 14% взрослых интернет-пользователей. Это седьмой показатель после традиционной «большой четверки» видов спорта — бейсбола, баскетбола, американского футбола и хоккея, а также зимних и летних Олимпийских игр. По посещаемости арен в США футбол ставят на четвертое место с 8% из 292 млн зрителей в 2024 году. Футбол опережает хоккей (7%), но уступает бейсболу (35%), баскетболу (22%) и американскому футболу (20%).