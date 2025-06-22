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Карпин рассказал, что в «Реал Сосьедад» верят в российского футболиста Захаряна

По мнению главного тренера сборной России, у полузащитника есть перспектива в испанском клубе.

Источник: AP 2024

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба «Реал Сосьедад» верит в российского полузащитника Арсена Захаряна, несмотря на его травмы. Об этом в интервью ТАСС сообщил главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин.

«Проблемы нет, просто надо выиграть конкуренцию, — сказал Карпин. — А он не в состоянии пока ее выиграть. Из-за травм, из-за чего-то еще, не готов к интенсивности. Миллион факторов, из-за которых кто-то не выигрывает конкуренцию. Я общаюсь со спортивным директором, он вместе со мной играл в “Реал Сосьедад”. Мы общаемся по поводу Захаряна тоже».

«Если бы в нем не видели перспективу, его бы за 12 млн евро не покупали. Перспектива есть, просто надо ее вывести на свет божий, скажем так», — добавил собеседник агентства.

Захаряну 22 года, в 2023 году он перешел в «Реал Сосьедад». Российский футболист пока не может закрепиться в основном составе и пропускает значительное число матчей из-за травм.