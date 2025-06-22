Карпин рассказал, что в «Реал Сосьедад» верят в российского футболиста Захаряна

«Проблемы нет, просто надо выиграть конкуренцию, — сказал Карпин. — А он не в состоянии пока ее выиграть. Из-за травм, из-за чего-то еще, не готов к интенсивности. Миллион факторов, из-за которых кто-то не выигрывает конкуренцию. Я общаюсь со спортивным директором, он вместе со мной играл в “Реал Сосьедад”. Мы общаемся по поводу Захаряна тоже».