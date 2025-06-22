«Как будто в сауне побывал»: клубный ЧМ в США продолжают критиковать

В матче второго тура группового этапа турнира «Боруссия» в субботу одержала победу над клубом из ЮАР «Мамелоди Сандаунс» со счетом 4:3. Игра в Цинциннати началась в полдень по местному времени и проходила при температуре плюс 32 градуса по Цельсию. Из-за жары запасные игроки «Боруссии» наблюдали за игрой на мониторе в раздевалке.