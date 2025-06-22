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«Как будто в сауне побывал»: клубный ЧМ в США продолжают критиковать

Тренер «Боруссии» Ковач пожаловался на жару во время игр клубного ЧМ по футболу.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач пожаловался на жару во время матчей клубного чемпионата мира по футболу в США, которая дает преимущество соперникам немецкой команды.

В матче второго тура группового этапа турнира «Боруссия» в субботу одержала победу над клубом из ЮАР «Мамелоди Сандаунс» со счетом 4:3. Игра в Цинциннати началась в полдень по местному времени и проходила при температуре плюс 32 градуса по Цельсию. Из-за жары запасные игроки «Боруссии» наблюдали за игрой на мониторе в раздевалке.

«Я вспотел, как будто побывал в сауне. Для обеих команд это было тяжело, но соперники привыкли к подобному. Мы, конечно, не показали свою лучшую игру, это было просто невозможно», — цитирует Ковача сайт клуба.

В следующем туре «Боруссия» 25 июня сыграет против южнокорейского «Ульсана». Клубный чемпионат мира впервые проходит с участием 32 команд, он завершится 13 июля.