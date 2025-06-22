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Футболист Тикнизян подписал контракт с сербской «Црвеной Звездой»

Полузащитник выступал за «Локомотив» с 2021 года.

Источник: РИА "Новости"

БЕЛГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Полузащитник Наир Тикнизян перешел из московского «Локомотива» в сербский футбольный клуб «Црвена Звезда». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение с футболистом рассчитано на три года.

«Впечатления очень положительные, я попал в большой клуб, который играет в европейских соревнованиях. Осознаю ответственность, которая лежит на мне. Я не могу объективно говорить о своих футбольных характеристиках, поэтому оставляю это на усмотрение экспертного штаба. Цель с “Црвеной Звездой” — Лига чемпионов», — приводит комментарий Тикнизяна пресс-служба.

В сезоне-2025/26 «Црвена Звезда» начнет выступление в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда.

Тикнизяну 26 лет, он выступал за московский «Локомотив» с 2021 года. Всего за клуб он провел 122 матча, в которых забил 16 мячей и отдал 17 результативных передач. Полузащитник также выступал за ЦСКА. В составе сборной Армении он провел 22 матча.