Футболист Тикнизян подписал контракт с сербской «Црвеной Звездой»

«Впечатления очень положительные, я попал в большой клуб, который играет в европейских соревнованиях. Осознаю ответственность, которая лежит на мне. Я не могу объективно говорить о своих футбольных характеристиках, поэтому оставляю это на усмотрение экспертного штаба. Цель с “Црвеной Звездой” — Лига чемпионов», — приводит комментарий Тикнизяна пресс-служба.