Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
04:00
Манчестер Сити
:
Аль-Айн
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.00
П2
21.00
Футбол. Зарубежный
завершен
Зальцбург
0
:
Аль-Хиляль
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
3
:
Пачука
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Ювентус
4
:
Видад
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
22:00
Сиэтл
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
15.00
X
8.00
П2
1.19
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
:
Ботафого
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.77
П2
5.30

Минское «Динамо» проиграло «Арсеналу» в чемпионате Беларуси

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» впервые потерпели поражение от дзержинского «Арсенала» в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в Борисове действующие чемпионы страны уступили с результатом 1:2. Для «Арсенала» это третья виктория подряд в играх нынешнего первенства.

Результаты остальных матчей 13-го тура: «МЛ Витебск» — «Молодечно» — 0:0, «Динамо» (Брест) — «Гомель» — 0:1, «Слуцк» — «Нафтан» (Новополоцк) — 1:0, «Славия» (Мозырь) — БАТЭ (Борисов) — 1:1, «Сморгонь» — «Ислочь» (Минский район) — 0:4.

Положение в группе лидеров: «МЛ Витебск» — 33 очка, «Славия» — 27, «Динамо» (Минск) — 26, «Ислочь» — 24, «Динамо» (Брест) — 24.

Список лучших бомбардиров возглавляет форвард «Ислочи» Александр Шестюк, в активе которого 9 забитых мячей.

Арсенал Д
2:1
Первый тайм: 0:0
Динамо Мн
Футбол, Беларусь, 13-й тур
22.06.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Городской
Главные тренеры
Вадим Скрипченко
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти