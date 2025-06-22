«Шахтер» платит футболистам до $2 млн в год, «Полесье» — до $1,5 млн, киевское «Динамо» — до $1 млн

В составе действующего чемпиона Украины киевского «Динамо» больше всего получают полузащитники Николай Шапаренко и Владимир Бражко — до $1 млн в год. Вингер Андрей Ярмоленко и хавбек Виталий Буяльский зарабатывают более $50 тыс. в месяц. Зарплаты других опытных игроков команды — $30−40 тыс. в месяц, более молодых — $10−15 тыс.