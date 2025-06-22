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«Шахтер» платит футболистам до $2 млн в год, «Полесье» — до $1,5 млн, киевское «Динамо» — до $1 млн

Журналист Михаил Спиваковский раскрыл уровень зарплат в лидирующих украинских футбольных клубах.

Источник: Getty Images

В составе действующего чемпиона Украины киевского «Динамо» больше всего получают полузащитники Николай Шапаренко и Владимир Бражко — до $1 млн в год. Вингер Андрей Ярмоленко и хавбек Виталий Буяльский зарабатывают более $50 тыс. в месяц. Зарплаты других опытных игроков команды — $30−40 тыс. в месяц, более молодых — $10−15 тыс.

Бронзовый призер УПЛ «Шахтер», базирующийся во Львове, платит до $2 млн в год бразильским легионерам Педриньо и Кауану Элиасу. Среди украинцев больше всех получает центральный защитник Николай Матвиенко — около $1 млн в год. Большинство футболистов «горняков» имеют зарплату примерно в $50 тыс. в месяц.

«Полесье» из Житомира, ставшее четвертым в чемпионате, наибольшую зарплату платит игроку сборной Украины Алексею Гуцуляку — около $1,5 млн в год.