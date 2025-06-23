«Лучший вратарь сезона в Испании». На кого «Барселона» скандально меняет тер Штегена

Жоан находился в системе «Эспаньола» с 15 лет: прошёл все молодёжные команды и летом 2021-го дорос до главной. Сначала Гарсия сидел под возрастным Диего Лопесом. Будущий вратарь «Барсы» набирался опыта у 37-летнего экс-мадридисты и до сих пор считает его одним из своих наставников — они периодически созваниваются. Тем не менее больше всего его прокачал Тома Н’Коно. Возможно, это имя вам ни о чём не говорит. Но к мнению Джанлуиджи Буффона вы же прислушаетесь?