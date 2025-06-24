Синицын считает, что «ПСЖ» будет рассматривать аренду Матвея Сафонова летом

«Матвей знает обстановку и что происходит внутри “ПСЖ”. Если ситуация складывается так, что его подталкивают к уходу из клуба, надо идти и играть. Только возникает вопрос — куда? Самое главное — не ошибиться с выбором нового клуба. “Галатасарай” собирает вполне боеспособную команду благодаря трансферам, а также будет выступать в Лиге чемпионов. Много моментов и нюансов. Нужно всё продумать. Если Матвея всё устроит и он будет первым номером, такой уход станет логичным. У него есть своя голова на плечах. Я уверен, что он примет правильное решение.