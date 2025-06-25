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Похудевший Мбаппе напугал фанатов

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе похудел на пять килограммов из-за перенесенного во время клубного чемпионата мира гастроэнтерита. Об этом сообщает Marca.

Источник: Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images

По информации источника, болезнь футболиста серьезно повлияла на его физическую форму. Новые фотографии, размещенные «Реалом» в социальных сетях, испугали фанатов. Болельщики посчитали, что Мбаппе слишком сильно похудел и не сможет быстро восстановиться.

Мбаппе попал в больницу во время клубного чемпионата мира в США. Его госпитализировали с острым гастроэнтеритом.

До этого RMC Sport сообщал об ухудшении состояния здоровья Мбаппе. У него поднималась температура — он мог есть только фрукты. Футболист изолировался от остальных игроков команды.