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Футболист Неймар подписал новый контракт с «Сантосом»

Соглашение рассчитано до конца 2025 года.

Источник: Соцсети

ТАСС, 24 июня. Нападающий Неймар заключил новый контракт с бразильским футбольным клубом «Сантос» до конца 2025 года с возможностью продления. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Неймар подписал контракт с «Сантосом» в январе. В текущем чемпионате Бразилии форвард появлялся на поле четыре раза. Ранее он выступал за «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Перед переходом в «Аль-Хиляль» Неймар выступал за французский ПСЖ. За его трансфер парижский клуб в 2017 году заплатил испанской «Барселоне» рекордные для мирового футбола €222 млн. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции, четырехкратным обладателем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции, дважды — в Кубке лиги. В составе «Барселоны» футболист дважды выиграл чемпионат Испании, три раза — кубок страны, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Первым клубом Неймара был «Сантос», в его составе футболист выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес. Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии (79 голов), всего за национальную команду футболист провел 128 матчей.

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