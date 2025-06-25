Футболист «Реала» Мбаппе вернулся к тренировкам с командой

«Реал» находится в США, команда принимает участие в клубном чемпионате мира. Мбаппе не сыграл в первых двух турах группового этапа против «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии (1:1) и мексиканской «Пачуки» (3:1). Заключительную игру на групповой стадии мадридский клуб проведет в ночь на 27 июня по московскому времени с австрийским «Зальцбургом».