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Футболист «Реала» Мбаппе вернулся к тренировкам с командой

Ранее форвард восстанавливался после перенесенного гастроэнтерита.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Французский нападающий испанского футбольного клуба «Реал» Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщил журналист Марио Кортегана на своей странице в соцсети X.

19 июня Мбаппе был госпитализировали с острым гастроэнтеритом, в тот же день его выписали из больницы. После этого футболист тренировался по индивидуальной программе.

«Реал» находится в США, команда принимает участие в клубном чемпионате мира. Мбаппе не сыграл в первых двух турах группового этапа против «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии (1:1) и мексиканской «Пачуки» (3:1). Заключительную игру на групповой стадии мадридский клуб проведет в ночь на 27 июня по московскому времени с австрийским «Зальцбургом».

Мбаппе 26 лет, он перешел в «Реал» летом 2024 года в статусе свободного агента. В 56 матчах француз забил 43 мяча и отдал пять голевых передач. По итогам сезона-2024/25 нападающий стал обладателем «Золотой бутсы», которая вручается лучшему бомбардиру чемпионатов стран, входящих в состав Союза европейских футбольных ассоциаций.

Француз установил рекорд «Реала» по количеству голов в дебютном сезоне. Прежним рекордсменом по этому показателю был чилийский форвард Иван Саморано, который отличился 37 раз в сезоне-1992/93.