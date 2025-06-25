Роналду продлит контракт с футбольным клубом «Аль-Наср»

ТАСС, 25 июня. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португальский нападающий Криштиану Роналду в скором времени подпишет новый контракт с футбольным клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X.
По информации источника, стороны обсуждают последние детали нового соглашения. Среди них, в частности, срок контракта, который будет рассчитан либо на год с опцией продления, либо сразу на два сезона.
Роналду 40 лет, он выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Роналду первым из футболистов достиг отметки в 900 голов за карьеру в официальных матчах.