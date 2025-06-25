Футболист Мбаппе пропустит заключительный матч группового этапа клубного чемпионата мира

Мбаппе 26 лет, он перешел в «Реал» летом 2024 года в статусе свободного агента. В 56 матчах француз забил 43 мяча и отдал 5 голевых передач. По итогам сезона-2024/25 нападающий стал обладателем «Золотой бутсы», которая вручается лучшему бомбардиру чемпионатов стран, входящих в состав Союза европейских футбольных ассоциаций. Француз установил рекорд «Реала» по количеству голов в дебютном сезоне. Прежним рекордсменом по этому показателю был чилийский форвард Иван Саморано, который отличился 37 раз в сезоне-1992/93.