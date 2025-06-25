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Футболист Мбаппе пропустит заключительный матч группового этапа клубного чемпионата мира

Нападающий «Реала» пока не сыграл на турнире ни одного матча.

Источник: Fran Santiago/Getty Images

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Французский нападающий испанского «Реала» Килиан Мбаппе не вошел в заявку команды на матч последнего тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу против австрийского «Зальцбурга». Об этом сообщила пресс-служба «Реала».

Футболист пропустит всю групповую стадию. Ранее он не сыграл в играх против «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии (1:1) и мексиканской «Пачуки» (3:1). Встреча с «Зальцбургом» пройдет в ночь на 27 июня по московскому времени.

19 июня Мбаппе госпитализировали с острым гастроэнтеритом, в тот же день его выписали из больницы. После этого футболист тренировался по индивидуальной программе, а к тренировкам с командой вернулся 25 июня.

Мбаппе 26 лет, он перешел в «Реал» летом 2024 года в статусе свободного агента. В 56 матчах француз забил 43 мяча и отдал 5 голевых передач. По итогам сезона-2024/25 нападающий стал обладателем «Золотой бутсы», которая вручается лучшему бомбардиру чемпионатов стран, входящих в состав Союза европейских футбольных ассоциаций. Француз установил рекорд «Реала» по количеству голов в дебютном сезоне. Прежним рекордсменом по этому показателю был чилийский форвард Иван Саморано, который отличился 37 раз в сезоне-1992/93.