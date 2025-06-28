Окойе грозит дисквалификация за договорный эпизод во время матча Серии А

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Голкиперу «Удинезе» Мадуке Окойе грозит четырехлетняя дисквалификация за договорный эпизод во время матча чемпионата Италии по футболу, сообщает Corriere dello Sport.
По данным источника, 25-летнему нигерийскому вратарю предъявлено обвинение в преднамеренном получении желтой карточки на 64-й минуте матча Серии А между «Удинезе» и «Лацио» (2:1), который прошел 11 марта 2024 года. Окойе получил предупреждение за затяжку времени на 64-й минуте. На это событие было зафиксировано аномально большое количество ставок.
Футболист был допрошен федеральным прокурором.
В сезоне-2024/25 Окойе пропустил 40 голов в 25 матчах, четырежды сыграв на ноль. Также он принимал участие в товарищеском матче сборных России и Нигерии (1:1), который прошел 6 июня в «Лужниках».