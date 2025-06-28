Окойе грозит дисквалификация за договорный эпизод во время матча Серии А

По данным источника, 25-летнему нигерийскому вратарю предъявлено обвинение в преднамеренном получении желтой карточки на 64-й минуте матча Серии А между «Удинезе» и «Лацио» (2:1), который прошел 11 марта 2024 года. Окойе получил предупреждение за затяжку времени на 64-й минуте. На это событие было зафиксировано аномально большое количество ставок.