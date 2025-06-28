Футболист «Барселоны» заявил о нежелании играть на клубном чемпионате мира

По словам игрока, представителей европейских клубов заставляют принимать участие в турнире. «Они должны были находиться в отпуске. Многие говорят, что это отговорки. Возможно, и так, а может быть, и нет, но отказаться от отпуска очень сложно», — заявил Рафинья.
Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. «Барселона» не смогла квалифицироваться на турнир.
Ранее определились все пары ⅛ финала клубного чемпионата мира. Первые матчи пройдут 28 июня.
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