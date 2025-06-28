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Клопп назвал клубный ЧМ худшей идеей, когда-либо реализованной в футболе

Юрген Клопп назвал клубный ЧМ худшей идеей, когда-либо реализованной в футболе.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью немецкому изданию Die Welt назвал клубный чемпионат мира худшей идеей, когда-либо реализованной в футболе.

Клубный чемпионат мира проходит в США, турнир завершится 13 июля. В нем впервые участвуют 32 команды.

«Клубный чемпионат мира — худшая идея, когда-либо реализованная в футболе. Люди, которые не имели никакого отношения к этому бизнесу, теперь генерируют идеи. Столько матчей. Я боюсь, что в следующем сезоне игроки получат невиданные ранее травмы. Они не успевают по-настоящему восстановиться ни физически, ни психологически», — цитирует Клоппа Marca.

Клопп работал с «Ливерпулем» с 2015 по 2024 год. При нем команда выиграла Английскую премьер-лигу (АПЛ) в сезоне-2019/20, а также завоевала трофей Лиги чемпионов (2018/19). Ранее он возглавлял немецкие «Боруссию» (Дортмунд) и «Майнц». С января 2025 года Клопп занимает должность главы футбольного направления компании «Ред Булл».

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