Чемпион мира по футболу 2018 года Погба подписал контракт с «Монако»

ТАСС, 28 июня. Футбольный клуб «Монако» подписал контракт с французским полузащитником Полем Погба. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года.
В феврале 2024 года Погба был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, но в октябре Спортивный арбитражный суд сократил срок отстранения, которое отсчитывалось от сентября 2023 года, до 18 месяцев.
Погба 32 года, он является чемпионом мира 2018 года и серебряным призером чемпионата Европы (2016). По ходу карьеры футболист выступал за итальянский «Ювентус» и английский «Манчестер Юнайтед», в составе которого выиграл Лигу Европы (2017). С «Ювентусом» француз стал четырехкратным чемпионом Италии, трижды побеждал в суперкубке страны, дважды — в Кубке Италии.
«Монако» в прошедшем сезоне занял третье место в чемпионате Франции. Команда отобралась в общий этап Лиги чемпионов на следующий сезон. С 2018 года за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, он провел за клуб 232 матча, забив 34 гола и отдав 40 результативных передач. В октябре 2024 года россиянин продлил контракт с клубом до 2029 года.