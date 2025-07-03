УЕФА и АПЛ выразили соболезнования в связи с гибелью Жоты

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Английская премьер-лига (АПЛ) выразили соболезнования в связи с гибелью португальского нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоты.
Ранее Marca сообщила, что нападающий погиб в четверг утром в возрасте 28 лет в дорожно-транспортном происшествии в испанской провинции Самора. По информации СМИ, авария произошла на 65-м километре трассы А-52, недалеко от муниципалитета Паласьос-де-Санабрия. У Lamborghini, в котором футболист ехал со своим братом Андре Силвой, во время обгона другого автомобиля лопнула шина, после чего машина вылетела с дороги, перевернулась и загорелась. Позднее гибель футболиста подтвердила Португальская футбольная федерация (FPF).
«От имени европейского футбольного сообщества мы глубоко опечалены известием о трагической кончине Диогу Жоты, игрока сборной Португалии и нападающего футбольного клуба “Ливерпуль”, а также его брата Андре Силвы. Наши мысли с их семьей, друзьями, товарищами по команде и всеми, кого коснулась эта душераздирающая утрата», — говорится в заявлении УЕФА, опубликованном в соцсети X.
«Все в премьер-лиге потрясены и опустошены известием о трагической кончине Диогу Жоты и его брата Андре. Наши самые искренние соболезнования семье Диогу, друзьям, футбольному клубу “Ливерпуль” и всем его болельщикам в это горестное время. Футбол потерял чемпиона, которого будет не хватать. Мы продолжим поддерживать наших друзей и коллег в клубе», — отмечается в заявлении АПЛ.
Соболезнования выразили бывшие клубы португальца «Порту», мадридский «Атлетико», «Вулверхэмптон», а также английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», итальянские «Ювентус», «Наполи», «Милан», «Интер», «Рома», португальский «Спортинг», Ассоциация европейских клубов (ECA), Ла Лига, Серия A, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и другие.
В мае Жота стал чемпионом Англии, а в июне во второй раз выиграл Лигу наций вместе с национальной командой. 22 июня футболист женился. Пара воспитывала троих детей. Жота перешел в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» в 2020 году за 44,7 миллиона евро. Помимо победы в чемпионате Англии, он становился с мерсисайдцами обладателем Кубка Англии и двукратным победителем Кубка английской лиги. Ранее он также выступал за португальский «Порту» и испанский «Атлетико». В сборной Португалии нападающий провел 49 матчей и забил 14 мячей. Андре Силве было 25 лет. Он перешел в «Пенафиел» в 2023 году. В составе команды полузащитник принял участие в 62 матчах.