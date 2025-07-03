УЕФА и АПЛ выразили соболезнования в связи с гибелью Жоты

В мае Жота стал чемпионом Англии, а в июне во второй раз выиграл Лигу наций вместе с национальной командой. 22 июня футболист женился. Пара воспитывала троих детей. Жота перешел в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» в 2020 году за 44,7 миллиона евро. Помимо победы в чемпионате Англии, он становился с мерсисайдцами обладателем Кубка Англии и двукратным победителем Кубка английской лиги. Ранее он также выступал за португальский «Порту» и испанский «Атлетико». В сборной Португалии нападающий провел 49 матчей и забил 14 мячей. Андре Силве было 25 лет. Он перешел в «Пенафиел» в 2023 году. В составе команды полузащитник принял участие в 62 матчах.