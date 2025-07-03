«МЛ Витебск» победил минское «Динамо» в чемпионате Беларуси

Встреча в Орше началась с атак витебчан, две из которых завершились голами. На 12-й минуте игры точный удар нанес Владислав Жук, а еще через 6 минут отличился бразильский легионер хозяев Жуниньо. Пропустив два мяча, действующие чемпионы активизировались, но все их усилия не принесли результата. «МЛ Витебск» прошел первый круг без поражений.