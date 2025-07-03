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«МЛ Витебск» победил минское «Динамо» в чемпионате Беларуси

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. «МЛ Витебск» со счетом 2:0 одержал победу над футболистами минского «Динамо» в центральном поединке первого круга чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Встреча в Орше началась с атак витебчан, две из которых завершились голами. На 12-й минуте игры точный удар нанес Владислав Жук, а еще через 6 минут отличился бразильский легионер хозяев Жуниньо. Пропустив два мяча, действующие чемпионы активизировались, но все их усилия не принесли результата. «МЛ Витебск» прошел первый круг без поражений.

Три игры состоятся завтра: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Молодечно», «Динамо» (Брест) — «Слуцк», «Неман» (Гродно) — «Ислочь» (Минский район). В субботу, 5 июля, также пройдут три поединка: «Сморгонь» — «Гомель», «Славия» (Мозырь) — «Витебск», БАТЭ (Борисов) — «Минск», а 6 июля в последнем матче первого круга дзержинский «Арсенал» примет в Борисове новополоцкий «Нафтан».

Положение в группе лидеров: «МЛ Витебск» — 39 очков, «Динамо» (Минск) — 29, «Славия» (Мозырь) — 28, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 26, «Неман» (Гродно) — 25. Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно» с четырьмя очками, у «Сморгони» на один балл больше.

Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 10 мячей.

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