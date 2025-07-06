«Реал» чуть не упустил победу над «Боруссией»! Полуфинал с «ПСЖ» обеспечили шедевр Мбаппе и гениальный Куртуа

После первого субботнего четвертьфинала, в котором «ПСЖ» безжалостно выбил «Баварию» и вонзил второй гол, оставшись вдевятером, интрига второго европейского противостояния сводились к единственному вопросу: кто остановит парижский суперклуб? Точнее, попытается это сделать. Ответ на него должны были дать уже успевшие поднадоесть друг другу «Реал» и «Боруссия». Они играли в финале Лиги чемпионов-2023/24, а в октябре судьба свела их в рамках основного раунда главного еврокубка.
Впрочем, суммарные 7:2 в пользу Мадрида в двух матчах не имели в данном случае практического значения. Дортмундцами в предыдущих играх руководили Эдин Терзич и Нури Шахин, а сливочных возглавлял Карло Анчелотти. В субботу в Ист-Ратерфорде сошлись уже Хаби Алонсо и Нико Ковач, которые прекрасно знакомы друг с другом по бундеслиге. Причем их предыдущая дуэль состоялась совсем недавно, и «Боруссия» за тур до финиша чемпионата испортила творцу исторических побед «Байера» прощание с Леверкузеном. «Шмелям» тогда было не до чужих церемоний — на кону стояло спасение сезона, и гостевые 4:2 открыли им дорогу в ЛЧ.
И если «ПСЖ» с «Баварией» на самом совершенном стадионе мира в Атланте в комфортных условиях играли аккуратно, то «Реал» с «Боруссией» на солнцепеке при 30-градусной жаре начали без раскачки. Атака налево — атака направо. Футбол, который максимально комфортен для того, чей класс выше. И кто сейчас на кураже, как вцепившийся в свой шанс благодаря болезни Мбаппе Гонсало Гарсия — выходец из второй команды мадридцев. Первый шанс 21-летний форвард упустил, не подстроившись под передачу однофамильца Франа, зато после кросса Арды Гюлера наказал потерявших его центральных защитников. Четыре гола в пяти матчах — показатели, закрывающие вопрос о главном открытии КЧМ.
А вскоре мы увидели у «Реала» еще одну фирменную леверкузенскую черту после в очередной раз использованной схемы с тремя центральными защитниками. В «Байере» у Алонсо феноменальную результативность демонстрировали латерали Фримпонг и Гримальдо, и, когда второе взятие ворот организовали Александер-Арнолд с Франом, параллели были неизбежны. А ведь для удвоившего счет второго Гарсии еще недавно не видели будущего в Мадриде, однако тактическая трансформация команды превращает его в важнейшую фигуру.
25-летний воспитанник «Королевского клуба» еще и тот самый игрок, который способен поддерживать высокий темп. Такой, что даже не верилось — «Реал» в субботу проводил рекордный для себя 67-й матч за сезон! У европейских клубов подобных нагрузок не было двенадцать лет — со времен аналогичных показателей «Челси». А железный человек спортивного года — вышедший на поле в 64-й раз (без учета игр сборной) Вальверде. Если ничего не случится, в полуфинале уругваец станет рекордсменом XXI века для команд из лиг «большой пятерки» (сейчас он делит достижение с Хурадо, Оскаром и Фернандо Торресом).
Еще одна любопытная цифра — четыре подряд испанских гола. Вроде бы не так много, но впечатляюще после того, как мадридские легионеры выдали невиданную для испанского футбола серию из 63 результативных ударов. Начать новый голевой отрезок иностранцы могли еще в первом тайме, однако Беллингем и Винисиус Жуниор свои шансы упустили. Для интриги — даже к лучшему, потому что в противном случае вторая половина матча теряла бы практический смысл. А так «Боруссия» после перерыва активизировалась за счет трех свежих игроков и персонально Байера, который все же размочил счет в концовке. Впрочем, дортмундского запала надолго не хватило.
«Реал» вернул себе мяч и инициативу. В том числе благодаря заменам и восторженно встреченному трибунами Модричу. Если бы хорват забил, стадион точно сошел бы с ума от счастья. Кроме того, нашлось по несколько минут даже для присевшего на скамейку после серии результативных ошибок Рауля Асенсио и Родриго, который может уйти в «Арсенал». После стартовой встречи с «Аль-Хилялем» бразилец перестал попадать в старт и за три следующих матча лишь раз вышел на замену (25 минут против «Зальцбурга»).
Но куда интереснее, что Мбаппе в этот раз появился не вместо Гонсало Гарсии, а какое-то время действовал с ним в тандеме. Возможно, что-то новое Алонсо придумает и к полуфинальной битве с «ПСЖ». Тем более ломать голову придется, потому что Хейсен перед финальным свистком нарвался на красную карточку. А может быть, хватит мотивации Мбаппе на игру со своей бывшей командой. Гол-шедевр «боковыми ножницами» показал — Килиан готов к большой игре. Как и Куртуа, который феноменальным спасением отменил овертайм, до которого расслабившийся «Реал» едва не доигрался. Такая развязка — отличная встряска перед игрой, которую только ленивый не назовет досрочным финалом.
Хаби Алонсо
Нико Ковач
Гонсало Гарсия
(Арда Гюлер)
10′
Франсиско Гарсия
(Трент Александр-Арнолд)
20′
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
90+4′
Максимилиан Байер
90+3′
Серу Гирасси
90+8′
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
90+5′
15
Арда Гюлер
12
Трент Александр-Арнолд
67′
10
Лука Модрич
7
Винисиус Жуниор
67′
19
Дани Себальос
5
Джуд Беллингем
67′
9
Килиан Мбаппе
90+8′
30
Гонсало Гарсия
86′
11
Родригу
14
Орельен Тшуамени
84′
35
Рауль Асенсио
1
Грегор Кобель
5
Рами Бенсебаини
3
Вальдемар Антон
26
Юлиан Рюэрсон
24
Даниэль Свенссон
20
Марсель Забитцер
9
Серу Гирасси
25
Никлас Зюле
46′
2
Ян Коуту
63′
13
Паскаль Грос
37′
46′
8
Феликс Нмеча
10
Юлиан Брандт
63′
16
Жюльен Дюранвиль
82′
17
Карни Чуквуэмека
27
Карим Адейеми
46′
14
Максимилиан Байер
Главный судья
Рамон Абатти
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти