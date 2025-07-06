«Реал» чуть не упустил победу над «Боруссией»! Полуфинал с «ПСЖ» обеспечили шедевр Мбаппе и гениальный Куртуа

Но куда интереснее, что Мбаппе в этот раз появился не вместо Гонсало Гарсии, а какое-то время действовал с ним в тандеме. Возможно, что-то новое Алонсо придумает и к полуфинальной битве с «ПСЖ». Тем более ломать голову придется, потому что Хейсен перед финальным свистком нарвался на красную карточку. А может быть, хватит мотивации Мбаппе на игру со своей бывшей командой. Гол-шедевр «боковыми ножницами» показал — Килиан готов к большой игре. Как и Куртуа, который феноменальным спасением отменил овертайм, до которого расслабившийся «Реал» едва не доигрался. Такая развязка — отличная встряска перед игрой, которую только ленивый не назовет досрочным финалом.