Экс-тренер «Аякса» Фариоли возглавил футбольный клуб «Порту»

До «Порту» Фариоли возглавлял нидерландский «Аякс», который он покинул в мае. Под его руководством клуб занял второе место в чемпионате страны. Также Фариоли тренировал французскую «Ниццу», турецкие клубы «Аланьяспор» и «Фатих Карагюмрюк».