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Экс-тренер «Аякса» Фариоли возглавил футбольный клуб «Порту»

Экс-тренер «Аякса» Франческо Фариоли возглавил футбольный клуб «Порту».

Источник: Пресс-служба ФК "Ницца"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Итальянец Франческо Фариоли назначен главным тренером португальского «Порту», сообщается на странице футбольного клуба в соцсети X.

Фариоли 36 лет. В «Порту» он сменил аргентинца Мартина Ансельми, который возглавлял клуб с января. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате Португалии.

До «Порту» Фариоли возглавлял нидерландский «Аякс», который он покинул в мае. Под его руководством клуб занял второе место в чемпионате страны. Также Фариоли тренировал французскую «Ниццу», турецкие клубы «Аланьяспор» и «Фатих Карагюмрюк».