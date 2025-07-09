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Что за новичка купил «Челси»! Педро изящно «прибил» родной клуб в полуфинале КЧМ

«Флуминенсе» покидает турнир. А Энцо Мареска — в шаге от нового трофея.

Источник: Getty Images

«Флуминенсе» и «Челси» определили первого финалиста КЧМ-2025. Главным героем встречи стал воспитанник бразильского клуба. Неделю назад он перешёл в лондонскую команду.

Игру в начале первого тайма смело можно и даже нужно было назвать равной. У «Челси» разве что было чуть больше конкретики из-за более высокого исполнительского мастерства. И потому выливалось всё в весьма закономерные нули, когда одна команда не очень хотела, а другая — не очень могла. Однако немного сонное течение встречи где-то после первой трети стартового тайма начало меняться в сторону задорного и многообещающего.

Жоао Педро забил в ворота родного клуба на 18-й минуте! Вот это начало карьеры в «Челси» — отличился уже во втором матче! Педру Нету набрал ход с левого фланга и прострелил в штрафную. Защитники вынесли мяч — но прямо на ногу новичку лондонцев. Он обработал его и с левой крутанул в дальний угол в лучших традициях киберфутбола. И не стал праздновать — о чём и говорил перед встречей. Ну и каким бы приятным мужчиной ни был 44-летний вратарь «Флуминенсе» Фабио, такой удар он взял бы только во сне.

Футбол
Клубный чемпионат мира 2025
1/2 финала, 8.07.2025, 22:00
Флуминенсе
0
Челси
2

«Челси» после гола как-то эмоционально надулся: появилась зримая нацеленность на ворота оппонента, моменты были у Мало Гюсто и Энцо Фернандеса. Однако команду быстро отпустило — уже через 10 минут. И «Флуминенсе» чудом не сравнял на 26-й минуте! Эркулес подключился из глубины и, получив передачу от Джона Арьяса, проткнул мяч под Робертом Санчесом. Ситуацию в последний момент потушил Марк Кукурелья — вынес мяч с ленточки ворот. Ух!

Встреча могла превратиться в натуральную перестрелку моментами, однако регламент отправил команды на водопой. И интенсивность упала естественным образом. «Челси» продвигал мяч, как правило, на мастерстве, а «Флуминенсе» не отставал в первую очередь за счёт работоспособности. Ну и болельщики поддерживали бразильцев на трибунах бурно и громко, размахивая венгерскими флагами.

И совсем внезапно игра перевернулась! На 35-й минуте после рядового навеса со стандарта Трево Чалоба сыграл рукой в своей штрафной. Арбитр Франсуа Летексье даже побежал к VAR-монитору, хотя момент показался простым для анализа. Судья в итоге своё решение о пенальти изменил — по его мнению, рука защитника находилась всё же в естественном положении. На лицах болельщиков на стадионе читалось недоумение. Даже игроки «Челси» как-то скованно отреагировали. В общем, странное решение. Моменты похожие мы много раз видели хоть в РПЛ, хоть в еврокубках — но решение абсолютно нерядовое. Даже удивительное.

«Флуминенсе» не особо расстроился и продолжил давление. И даже мог сравнивать, однако пара моментов, которая возникла до перерыва, не была столь острой, чтобы 100-процентно рассчитывать на гол. «Челси» тоже пару раз огрызнулся, но не более того. Видимо, игроки уже «наелись» американской жарой и мечтали о 15-минутной паузе.

На старте второй половины Мойсес Кайседо почувствовал себя Педро. Но повторить трюк бразильца не смог. Плотный удар из-за пределов штрафной площади — мяч пролетел выше створа. Плюс за старание, однако исполнение подвело. «Флуминенсе» сделал двойную замену с акцентом на атаку. Один из выбежавших на поле — Эвералдо — чуть не забил первым же касанием. Роберт Санчес остановил его удар, пусть и не без труда.

И тут же «Челси» наказал соперника. Жоао Педро снова всё сделал красиво. Удрал в контратаке, раскачал Игнасио и вонзил мяч рикошетом от перекладины. Никаких поблажек для родного клуба! Снова не праздновал гол, но «Флуминенсе» от этого не легче. Бразилец с ходу отрабатывает заплаченные за него деньги — несколько дней назад «Челси» перевёл «Брайтону» € 63,7 млн. Второй матч человека в составе нового клуба — и такой перформанс.

Почти сразу после этого Педро корчился от боли — Нонато наступил ему сзади на ахилл. Видимо, в ход пошла тактика «не можешь остановить соперника, бей его». Справедливая жёлтая карточка. Обошлось без травмы, хотя Энцо Мареска всё равно поменял Жоао. Видимо, плановая перестановка. А в это время легенды бразильского футбола — Кафу и Кака — сидели с кислыми физиономиями. Всё понятно, поводов для радости нет.

Южноамериканской команде нужно было отыгрываться, однако «Челси» и дальше генерировал моменты у ворот соперника. Тьяго Силва уберёг «Флуминенсе» от огромных неприятностей — подстраховал голкипера после удара Кристофера Нкунку. Отыграть 0:3 за половину тайма было бы нереально. Следом Мало Гюсто немного не хватило точности. Ещё один заход на гол-шедевр не принёс желаемого результата.

В концовке Николас Джексон довёл до бешенства Коула Палмера. Если что, они играют в одном клубе. Во-первых, нападающий пожадничал и не покатил на свободного полузащитника. Во-вторых, пробил в сетку с внешней стороны. Англичанин не вытерпел и высказал Джексону всё, что о нём думал. Николас извинился, но не остудил Палмера.

Определён первый финалист клубного чемпионата мира. Уже понятно, что трофей заберёт одна из европейских команд. «Челси», «ПСЖ» или «Реал» — кто поднимет кубок над головой?

Кирилл Закатченко, Константин Кринский

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