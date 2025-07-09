Что за новичка купил «Челси»! Педро изящно «прибил» родной клуб в полуфинале КЧМ

Жоао Педро забил в ворота родного клуба на 18-й минуте! Вот это начало карьеры в «Челси» — отличился уже во втором матче! Педру Нету набрал ход с левого фланга и прострелил в штрафную. Защитники вынесли мяч — но прямо на ногу новичку лондонцев. Он обработал его и с левой крутанул в дальний угол в лучших традициях киберфутбола. И не стал праздновать — о чём и говорил перед встречей. Ну и каким бы приятным мужчиной ни был 44-летний вратарь «Флуминенсе» Фабио, такой удар он взял бы только во сне.