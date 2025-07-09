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Миранчук ответил на вопрос о возвращении в Россию

Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию. Его слова в среду, 9 июля, приводит Sport24.

Источник: Соцсети

«О возвращении в Россию я даже не думаю. Я — футболист “Сьона”. Нет большого смысла это раздувать», — заявил Миранчук. Футболист отметил, что намерен до конца отработать контракт со швейцарским клубом.

В конце июня Metaratings.ru сообщал, что Антона Миранчука предложили купить «Спартаку». По информации портала, футболист выразил готовность рассмотреть предложения российских клубов.

Миранчук пополнил состав «Сьона» в сентябре 2024-го. 29-летний российский полузащитник провел за швейцарский клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал три результативных передачи.