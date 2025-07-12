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«Лион» собрал 117 миллионов евро, чтобы сохранить место в элитном дивизионе

«Лион» собрал 117 миллионов евро, чтобы сохранить место в Лиге 1.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. «Лион» собрал 117 миллионов евро, чтобы сохранить место в первом по силе дивизионе чемпионата Франции по футболу, сообщает Le Parisien со ссылкой на пресс-релиз клуба.

В среду было объявлено, что семикратные чемпионы Франции, занявшие шестое место в Лиге 1, решением федеральной апелляционной комиссии Национальной дирекции по контролю и управлению (DNCG) сохранили прописку в элитном дивизионе, а также выступят в Лиге Европы. Ранее СМИ сообщали, что к слушаниям по апелляции в DNCG клубу необходимо было предоставить 100 млн евро на счетах, а также гарантировать поступление еще 100 млн евро в течение сезона.

Отмечается, что для получения положительного заключения клуб представил взнос акционеров в размере 87 млн евро и банковскую гарантию на сумму 30 млн евро.

«Прогнозы на сезон-2025/26 демонстрируют возможность покрытия всех производственных потребностей и выполнения финансовых обязательств перед основными поставщиками и агентами, а также погашения социальных долгов с установлением графиков платежей», — говорится в сообщении.

В ноябре против «Лиона» ввели санкции в виде запрета на регистрацию футболистов и ограничения фонда заработной платы до следующего зимнего трансферного окна. Клуб также был условно понижен в классе по итогам сезона. Во избежание вылета «Лиону» необходимо было улучшить финансовое положение. 24 июня Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила о переводе «Лиона» во второй дивизион, несмотря на заверения об улучшении финансового положения клуба. «Лион» подал апелляцию.