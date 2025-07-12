«Лион» собрал 117 миллионов евро, чтобы сохранить место в элитном дивизионе

В среду было объявлено, что семикратные чемпионы Франции, занявшие шестое место в Лиге 1, решением федеральной апелляционной комиссии Национальной дирекции по контролю и управлению (DNCG) сохранили прописку в элитном дивизионе, а также выступят в Лиге Европы. Ранее СМИ сообщали, что к слушаниям по апелляции в DNCG клубу необходимо было предоставить 100 млн евро на счетах, а также гарантировать поступление еще 100 млн евро в течение сезона.