Тилльман перешел в немецкий «Байер»

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Футболист сборной США Малик Тилльман перешел из нидерландского ПСВ в немецкий «Байер», сообщается на сайте клуба из Леверкузена.
Отмечается, что 23-летний атакующий полузащитник, родившийся в Нюрнберге и имеющий немецкие корни, подписал контракт с «Байером» сроком до 30 июня 2030 года.
«За последние четыре-пять лет “Байер” значительно вырос и стал привлекательным для многих игроков по всей Европе. Я хочу что-нибудь выиграть. Это было моей целью в Глазго и Эйндховене, и это остается моей целью здесь», — сказал Тилльман.
В прошлом сезоне Тилльман забил 16 мячей в 34 матчах за ПСВ, в том числе трижды отличился в Лиге чемпионов. Ранее футболист также выступал за немецкую «Баварию» и шотландский клуб «Рейнджерс». В 25 матчах за сборную США он забил три мяча.