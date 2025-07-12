Тилльман перешел в немецкий «Байер»

«За последние четыре-пять лет “Байер” значительно вырос и стал привлекательным для многих игроков по всей Европе. Я хочу что-нибудь выиграть. Это было моей целью в Глазго и Эйндховене, и это остается моей целью здесь», — сказал Тилльман.