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Тилльман перешел в немецкий «Байер»

Тилльман перешел из ПСВ в немецкий «Байер».

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Футболист сборной США Малик Тилльман перешел из нидерландского ПСВ в немецкий «Байер», сообщается на сайте клуба из Леверкузена.

Отмечается, что 23-летний атакующий полузащитник, родившийся в Нюрнберге и имеющий немецкие корни, подписал контракт с «Байером» сроком до 30 июня 2030 года.

«За последние четыре-пять лет “Байер” значительно вырос и стал привлекательным для многих игроков по всей Европе. Я хочу что-нибудь выиграть. Это было моей целью в Глазго и Эйндховене, и это остается моей целью здесь», — сказал Тилльман.

В прошлом сезоне Тилльман забил 16 мячей в 34 матчах за ПСВ, в том числе трижды отличился в Лиге чемпионов. Ранее футболист также выступал за немецкую «Баварию» и шотландский клуб «Рейнджерс». В 25 матчах за сборную США он забил три мяча.

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