«Мой дом навсегда». Модрич попрощался с «Реалом»

39-летний хавбек покинул мадридский клуб в связи с истечением контракта и должен стать игроком «Милана».
«Мой дом на протяжении 13 лет. Мой дом навсегда. Я не прощаюсь, а говорю “до свидания”», — написал Модрич в соцсети, выложив фотографии памятных моментов карьеры в «Королевском клубе».
Модрич выступал за «Реал» с 2012 года и выиграл в его составе 28 трофеев.
Узнать больше по теме
Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.Читать дальше