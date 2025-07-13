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«Мой дом навсегда». Модрич попрощался с «Реалом»

Хорватский полузащитник, обладатель «Золотого мяча» 2018 года Лука Модрич попрощался с «Реалом», в котором провел большую часть своей карьеры.

Источник: Getty Images

39-летний хавбек покинул мадридский клуб в связи с истечением контракта и должен стать игроком «Милана».

«Мой дом на протяжении 13 лет. Мой дом навсегда. Я не прощаюсь, а говорю “до свидания”», — написал Модрич в соцсети, выложив фотографии памятных моментов карьеры в «Королевском клубе».

Модрич выступал за «Реал» с 2012 года и выиграл в его составе 28 трофеев.

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