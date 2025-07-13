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Ди Мария покинул поле на носилках в первом матче за «Росарио Сентраль»

Футболист Ди Мария покинул поле на носилках в первом матче за «Росарио Сентраль».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Чемпион мира по футболу 2022 года в составе сборной Аргентины Анхель Ди Мария получил травму в первом матче после возвращения в «Росарио Сентраль» и покинул поле на носилках.

«Росарио Сентраль» сыграл вничью со счетом 1:1 с клубом «Годой Крус» в матче первого тура чемпионата Аргентины. Ди Мария вышел в стартовом составе и на 78-й минуте открыл счет с пенальти.

Ближе к концу второго тайма уругвайский полузащитник «Годой Крус» Висенте Поджи случайно наступил упавшему Ди Марии на икроножную мышцу. Экс-футболист мадридского «Реала» и французского «ПСЖ» не сумел самостоятельно подняться и покинул поле на носилках. Позже он присоединился к команде на скамейке запасных. Нанесший Ди Марии травму Поджи на пятой добавленной минуте сравнял счет.

Ди Марии 37 лет, он является воспитанником «Росарио Сентраль». На протяжении карьеры аргентинец также выступал в португальской «Бенфике», английском «Манчестер Юнайтед» и итальянском «Ювентусе».

Ди Мария — двукратный победитель Кубка Америки (2021, 2024), чемпион Олимпийских игр 2008 года, чемпион мира (2022) и серебряный призер мирового первенства (2014) в составе сборной Аргентины.

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