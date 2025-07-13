«Ливерпуль» обыграл «Престон» в матче в память о Жоте

Встреча, прошедшая в Престоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Конор Брэдли (33), Дарвин Нуньес (53) и Коди Гакпо (88). У хозяев мяч забил Лиам Линдси (83).
Перед началом матча во время исполнения гимна «Ливерпуля» You’ll never walk alone’капитан «Престона» Бенджамин Уайтмен возложил венок к трибуне, на которой находились фанаты «красных». Также до стартового свистка прошла минута молчания. Футболисты обеих команд играли в траурных повязках. Нуньес отпраздновал свой гол в стиле Жоты, который был поклонником серии игр FIFA. Португалец отмечал голы, имитируя игру перед телевизором с геймпадом в руках.
Жота погиб 3 июля в возрасте 28 лет в результате ДТП в Испании. У Lamborghini, в котором португалец ехал со своим братом Андре, во время обгона лопнула шина, после чего машина вылетела с дороги, перевернулась и загорелась.
Жота играл за «Ливерпуль» с 2020 года. В составе команды он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и двукратным победителем Кубка английской лиги. Ранее выступал за португальский «Порту», испанский «Атлетико», английский «Вулверхэмптон». За сборную Португалии нападающий провел 49 матчей и забил 14 мячей.