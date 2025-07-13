БАТЭ выиграл у футболистов «Энергетик-БГУ» в матче Кубка Беларуси

Единственный мяч во встрече забил Максим Телеш на 56-й минуте.
Ранее в следующую стадию пробились брестское «Динамо», жодинское «Торпедо», «Минск», «Ислочь», «Слуцк», новополоцкий «Нафтан», «Гомель», «Славия» и «Витебск».
13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БАТЭ с минимальной победой одолел «Энергетик-БГУ» в матче 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу со счетом 0:1.
Единственный мяч во встрече забил Максим Телеш на 56-й минуте.
Ранее в следующую стадию пробились брестское «Динамо», жодинское «Торпедо», «Минск», «Ислочь», «Слуцк», новополоцкий «Нафтан», «Гомель», «Славия» и «Витебск».