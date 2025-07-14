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Португалец Жезуш возглавил футбольный клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии

За команду выступают Криштиану Роналду, Эмерик Ляпорт, Садио Мане.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Португалец Жорже Жезуш назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок контракта со специалистом не уточняется. 25 июля «Аль-Наср» объявил об уходе с поста главного тренера итальянца Стефано Пиоли, который возглавлял команду с сентября 2024 года.

Жезушу 70 лет, с 2023 по 2025 год он работал в «Аль-Хиляле» из Саудовской Аравии, также он возглавлял клуб с 2018 по 2019 год. Под его руководством команда трижды выиграла Суперкубок Саудовской Аравии и по разу — чемпионат и кубок страны. Ранее он возглавлял португальскую «Бенфику», с которой трижды становился чемпионом страны (2010, 2014, 2015), побеждал в кубке (2014) и суперкубке страны (2010, 2011, 2012, 2014, 2015). Кроме того, Жезуш тренировал бразильский «Фламенго», турецкий «Фенербахче», португальские «Спортинг», «Брагу», «Белененсеш», «Морейренсе» и «Виторию Гимарайнш».

В составе «Аль-Насра» среди прочих выступают пятикратный обладатель «Золотого мяча» португальский нападающий Криштиану Роналду, чемпион Европы испанский защитник Эмерик Ляпорт, победитель Лиги чемпионов 2019 года сенегальский форвард Садио Мане.