Португалец Жезуш возглавил футбольный клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии

Жезушу 70 лет, с 2023 по 2025 год он работал в «Аль-Хиляле» из Саудовской Аравии, также он возглавлял клуб с 2018 по 2019 год. Под его руководством команда трижды выиграла Суперкубок Саудовской Аравии и по разу — чемпионат и кубок страны. Ранее он возглавлял португальскую «Бенфику», с которой трижды становился чемпионом страны (2010, 2014, 2015), побеждал в кубке (2014) и суперкубке страны (2010, 2011, 2012, 2014, 2015). Кроме того, Жезуш тренировал бразильский «Фламенго», турецкий «Фенербахче», португальские «Спортинг», «Брагу», «Белененсеш», «Морейренсе» и «Виторию Гимарайнш».