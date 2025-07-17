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Лионель Месси прервал рекордную голевую серию в матчах MLS

Форвард не сумел отличиться в матче с «Цинциннати».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не смог отличиться в матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) против «Цинциннати».

«Интер Майами» уступил со счетом 0:3. Месси провел на поле весь матч и впервые за семь туров не сумел поразить ворота соперника. Ранее аргентинец забивал по два гола в пяти матчах подряд, что стало рекордом турнира по этому показателю. В общей сложности за семь туров он забил 11 мячей.

Всего на счету 38-летнего Месси 16 голов в 17 матчах текущего розыгрыша MLS. Он уступил первое место в списке бомбардиров английскому форварду «Нэшвилла» Сэму Серриджу (17 мячей).

«Интер Майами» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 38 очками после 20 матчей. Клуб провел на 2−3 игры меньше своих соперников, поскольку участвовал в клубном чемпионате мира, на котором дошел до ⅛ финала.