Лионель Месси прервал рекордную голевую серию в матчах MLS

«Интер Майами» уступил со счетом 0:3. Месси провел на поле весь матч и впервые за семь туров не сумел поразить ворота соперника. Ранее аргентинец забивал по два гола в пяти матчах подряд, что стало рекордом турнира по этому показателю. В общей сложности за семь туров он забил 11 мячей.