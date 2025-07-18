«Реал» установил рекорд среди футбольных клубов по доходам за сезон

«Реал» по итогам прошедшего сезона завоевал Межконтинентальный кубок и Суперкубок УЕФА. Команда из Мадрида заняла второе место в чемпионате Испании, вышла в полуфинал клубного чемпионата мира и четвертьфинал Лиги чемпионов.