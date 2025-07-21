«Аль-Хиляль» отказался играть за суперкубок страны после клубного чемпионата мира

В заявлении клуба отмечается, что отказ вызван желанием обеспечить здоровье и готовность игроков перед новым сезоном. На решение «Аль-Хиляля», дошедшего до четвертьфинала клубного чемпионата мира, также повлияла задержка рейса из США в Саудовскую Аравию, что сократило отпуск футболистов с 24 до 21 дня, в то время как контракты игроков предполагают ежегодный отпуск в 28 дней.