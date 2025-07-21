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«Аль-Хиляль» отказался играть за суперкубок страны после клубного чемпионата мира

В клубе заявили, что хотят предоставить футболистам полноценный отдых.

Источник: Reuters

ДУБАЙ, 21 июля. /ТАСС/. «Аль-Хиляль» не примет участия в Суперкубке Саудовской Аравии по футболу из-за участия в клубном чемпионате мира в США. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В заявлении клуба отмечается, что отказ вызван желанием обеспечить здоровье и готовность игроков перед новым сезоном. На решение «Аль-Хиляля», дошедшего до четвертьфинала клубного чемпионата мира, также повлияла задержка рейса из США в Саудовскую Аравию, что сократило отпуск футболистов с 24 до 21 дня, в то время как контракты игроков предполагают ежегодный отпуск в 28 дней.

Суперкубок Саудовской Аравии пройдет 19 августа. В турнире примут участие «Аль-Иттихад», «Аль-Наср», «Аль-Кадисия» и «Аль-Ахли». «Аль-Хиляль» стал обладателем трофея в двух предыдущих сезонах. Клубный чемпионат мира прошел с 14 июня по 13 июля в США.