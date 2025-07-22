Бывшего футболиста сборной Англии Гаскойна выписали из больницы

ЛОНДОН, 22 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 1996 года в составе сборной Англии Пол Гаскойн выписан из больницы после того, как был доставлен туда в бессознательном состоянии. Об этом сообщила его агент Карли Сэвард, комментарий которой приводит агентство AP.