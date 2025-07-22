Бывшего футболиста сборной Англии Гаскойна выписали из больницы

ЛОНДОН, 22 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 1996 года в составе сборной Англии Пол Гаскойн выписан из больницы после того, как был доставлен туда в бессознательном состоянии. Об этом сообщила его агент Карли Сэвард, комментарий которой приводит агентство AP.
Ранее издание The Sun сообщило, что Гаскойн был доставлен в больницу в бессознательном состоянии, он находился в отделении интенсивной терапии.
«В пятницу Пол добровольно обратился в отделение неотложной помощи после того, как какое-то время боролся с заболеванием горла, — сказала Сэдвард. — Он уже вернулся домой и чувствует себя хорошо».
Гаскойну 58 лет, он выступал на позиции полузащитника. За сборную Англии футболист провел 57 матчей и забил 10 мячей. Гаскойн выступал за английские «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Мидлсбро», «Эвертон», «Бёрнли», «Бостон Юнайтед», итальянский «Лацио», шотландский «Рейнджерс» и китайский «Ганьсу Тяньма». Он является обладателем Кубка Англии, двукратным чемпионом Шотландии и победителем Кубка Шотландии.
Дважды Гаскойн был включен в символическую сборную года по версии Профессиональной футбольной ассоциации. В 2002 году вошел в Зал славы английского футбола. В 1990 году он был включен в символическую сборную чемпионата мира, на котором сборная Англии заняла четвертое место.