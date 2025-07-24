Агент Кузьмичев: руководство и тренер «Антальяспора» рассчитывают на футболиста Джикию

«Мы тоже читали, что запрет снят, поэтому все нормально, ждем, когда клуб презентует Георгия, думаю, что это будет сегодня или завтра, скажем так, точку с переходом можно поставить, — сказал Кузьмичев. — Георгий давно находится в расположении команды, с 3 июля готовится к новому сезону. Если он принял участие в товарищеском матче, соответственно со здоровьем все хорошо».