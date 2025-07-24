Агент Кузьмичев: руководство и тренер «Антальяспора» рассчитывают на футболиста Джикию

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Руководство и главный тренер турецкого футбольного клуба «Антальяспор» находятся в полном контакте с российским защитником Георгием Джикией, они рассчитывают на него. Об этом ТАСС рассказал агент футболиста Владимир Кузьмичев.
Ранее в «Антальяспоре» сообщили ТАСС, что клуб зарегистрировал трансфер Джикии, объявление перехода планируется в четверг.
«Мы тоже читали, что запрет снят, поэтому все нормально, ждем, когда клуб презентует Георгия, думаю, что это будет сегодня или завтра, скажем так, точку с переходом можно поставить, — сказал Кузьмичев. — Георгий давно находится в расположении команды, с 3 июля готовится к новому сезону. Если он принял участие в товарищеском матче, соответственно со здоровьем все хорошо».
«Как Георгий оценивает этот переход? Все отлично, нужно знать Георгия, он вообще в принципе на позитиве старается всегда быть. Готовится, с руководством и тренером у него полный контакт, они очень рассчитывают на него, поэтому пока все положительно», — добавил Кузьмичев.
Джикия подписал контракт с «Антальяспором» в июне, однако клуб не мог оформить трансфер в связи с запретом со стороны Международной федерации футбола (ФИФА). Его должны снять после устранения задолженности перед бывшими игроками.
Джикии 31 год, его последним клубом были подмосковные «Химки», до этого он выступал за московский «Спартак» и был капитаном команды. В составе красно-белых он выиграл чемпионат России (2017), кубок (2022) и суперкубок страны (2017). За сборную России Джикия сыграл в 45 матчах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.