«Арсенал» объявил о переходе защитника Кристьяна Москеры из «Валенсии»

Москера находился в системе «Валенсии» с 2016 года. В составе основной команды «летучих мышей» защитник принял участие в 90 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.