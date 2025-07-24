«Ювентус» объявил о переходе Жоау Мариу из «Порту»

Стороны заключили контракт до 30 июня 2030 года, сообщается на сайте итальянского клуба. Другие подробности трансфера не приводятся.
25-летний футболист является воспитанником «Порту».
В прошлом сезоне Жоау Мариу провел за клуб 42 матча во всех турнирах и отметился 7 ассистами.
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