«Атлетико» объявил о переходе защитника сборной Словакии Ганцко

Ранее стало известно, что трансфер Ганцко в «Аль-Наср» сорвался, хотя словак уже был на базе саудовского клуба. «Аль-Наср» и «Фейеноорд» достигли соглашения, по которому за Давида должны были заплатить € 35 млн, ещё € 5 млн — бонусы. Словак почти подписал контракт, но саудовцы в последний момент отказались завершать сделку.